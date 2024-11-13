شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم رسالة دعم للبنان الشقيق فى ظل الظروف السياسية والإنسانية الدقيقة التى يمر بها نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه.

هدف زيارة وزير الخارجية إلى بيروت

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان الشقيق بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فضلًا عن إعادة عدد من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان إلى أرض الوطن.

تبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت، لتبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، والوقوف على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان.