الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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اقتصاد

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعًا جديدًا بجميع الأعيرة منتصف حركة التعاملات، ليتراجع الذهب بنحو 30 جنيه منذ حركة تعاملات صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.


اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة فى الصاغة أولًا بأول، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعا مفاجئا اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4120 جنيهًا للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3610 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3070 جنيهًا.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2400 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2000 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1525 جنيه للبيع.

 

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