الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها وحان وقت إنهاء الحرب

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء:"من الضروري إدخال شاحنات الأغذية إلى قطاع غزة".

أمريكا تطالب إسرائيل بوقف الحرب على غزة

 وأضاف بلينكن:" 900 شاحنة مساعدات تنتظر بمعبر كرم أبو سالم ولا تستطيع الدخول إلى غزة بسبب مخاوف من النهب. على إسرائيل تحمل مسؤولية ضمان إدخال شاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم إلى غزة وحمايتها من النهب. يجب وقف الحرب بعد ما حققت إسرائيل الأهداف التي وضعتها وهي تقويض قدرة حماس وضمان عدم تكرار 7 أكتوبر".

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أمريكا إسرائيل غزة معبر كرم ابو سالم

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