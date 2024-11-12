الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محامي إمام عاشور: الحكم صدر غيابيا ولم يخطرنا أحد بالجلسة وسنتخذ هذا الإجراء

امام عاشور
امام عاشور

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي محامي إمام عاشور موقف اللاعب بعد الحكم الذي صدر ضده بحبسه ست شهور غيابي بقضية تعدي اللاعب على أحد أفراد الأمن بأحد مولات الشيخ زايد.

وقال عثمان إن الحكم الذي صدر ضد اللاعب اليوم صدر غيابيا ولم يخطرنا أحد بموعد الجلسة  ولم يحضر اللاعب ولذلك صدر الحكم بحبس اللاعب خاصة وأنه كان قد حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه في حكم أول درجة. 

وأضاف عثمان أنه سيقدم غدا معارضة استئنافية على الحكم وأن هذه المعارضة توقف الحكم ولا تجعل اللاعب معرضا لأي إجراء  قانوني من حبس أو غيره من الإجراءات القانونية الأخرى. 

 

وقدمت النيابة استئنافا على حكم البراءة، وقالت في مذكرة النيابة أنه "باستقراء أوراق الدعوى ومطالعة التحقيقات التي جرت فيها نجد أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني، بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.

وأضافت النيابة: أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وتم تحديد جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة، وقضت المحكمة بحبس إمام عاشور 6 أشهر في التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت ببراءة لاعب الكرة من التهمة المنسوبة إليه، وقالت في حيثيات حكمها إنه بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.

المستشار القانوني للنادي الأهلي إمام عاشور حمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي محكمة جنح الشيخ زايد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي نيابة استئناف

مواد متعلقة

حيثيات الحكم بحبس إمام عاشور 6 أشهر في واقعة الاعتداء على فرد أمن

حبس 6 شهور مع الشغل، منطوق الحكم على إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد الأمن

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ملاكي بنقل ثقيل على صحراوي الأقصر

كارثة خطيرة تربك إثيوبيا، خبيرة ترسيم حدود تكشف: انفصال ضخم عند الصدع وانفجار وشيك يقسمها

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار

منوعات

المزيد

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads