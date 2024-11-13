من يحكم الأهلى؟.. معلول يشعل الخلافات بين الخطيب ورمضان.. وكولر يترقب.. إمام عاشور ينتظر عرضًا سعوديًا فى يناير.. ويدخل حسابات العين الإماراتي

دبت الخلافات مبكرًا بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومحمد رمضان المدير الرياضى للنادى الأهلى بعد تصريحات الأخير بشأن مستقبل على معلول الظهير الأيسر للفريق وموقفه بشأن الاستمرار من عدمه وقيده فى قائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة فى وتر أكيلس.

وعلمت “فيتو” أن الخطيب قام بلفت نظر رمضان إلى عدم تقدير تاريخ معلول والإدلاء بتصريحات من شأنها التقليل من تاريخ اللاعب وما قدمه، مؤكدًا له أنه لم يكن موفقًا فى تصريحاته بشأن وضع معلول تحت التقييم بعد العودة من الإصابة لحسم مصيره بالقيد من عدمه.

رمضان أكد للخطيب أنه لم يقصد أى إهانة للاعب أو تاريخه وأن تصريحاته تم تحريفها وعلى إثر ذلك أجرى أكثر من مداخلة هاتفية من أجل توضيح الموقف ورؤيته فى ملف اللاعب التونسي.

الخطيب طلب من رمضان عدم التطرق إلى ملف معلول من جديد وتحديدًا على الصعيد الإعلامي، خاصة وأنه سيتولى إدارة هذا الملف بنفسه من أجل تصحيح مسار العلاقة مع الدولى التونسى الغاضب من تصريحات المدير الرياضي.

معلول أبلغ المقربين منه أنه لن يتعامل سوى مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأنه لن يقبل بالحديث مع أى مسئول بخلاف رئيس النادي، وأنه رفض الظهور فى أكثر من لقاء فضائى حاول استغلال الأزمة وذلك خطوة منه فى الحفاظ على علاقته بالأهلى وجماهيره وتقديرًا لتاريخه مع القلعة الحمراء.

ومن ناحية أخرى يترقب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مصير الخلافات المبكرة بين الخطيب ورمضان لمعرفة من يدير ملف الكرة، خاصة وأن الخطيب أبلغ المدرب السويسرى فى بداية رحلة عمل رمضان أنه سيكون بديله وأنه فى مكانه بالضبط كمسئول عن فريق الكرة ولكن كولر علم بغضب الخطيب من رمضان بعد تصريحات معلول ومن ثم ينتظر كولر من سيكون الحاكم بأمره فى ملف إدارة كرة القدم بالنادى الأهلي، خاصة بعد تعنيف الخطيب للمدير الرياضى بسبب أيضًا كثرة تصريحاته فى الفترة الأخيرة.

ومن ناحية أخرى يترقب إمام عاشور لاعب الأهلى وصول عرض مغرٍ من أحد الأندية السعودية للتعاقد معه فى يناير القادم كما يمتلك اللاعب حاليًا اتصالات شفهية من نادى العين الإماراتى الذى وضعه تحت الرقابة بعد تألقه فى ربع نهائى كأس إنتركونتيننتال الأخير الذى انتهى بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة سجل منها إمام عاشور الهدف الثالث لفريقه.

ويترقب وصول العرض الرسمى سواء من أحد الأندية السعودية أو العين الإماراتى من أجل عرض الأمر على مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى للحصول على رأيه بشأن احتراف إمام عاشور من عدمه فى يناير القادم.