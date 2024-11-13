إصابة شخص مجهول الهوية صدمه قطار في الدقهلية
أصيب شخص في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية بإصابات بالغة إثر اصطدام قطار به بأحد المناطق بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.
وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص أسفل كوبرى مكسيم بمدينه طلخا.
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة شخص بإصابات متفرقة
أثناء سيره.
وبالفحص تبين أن الشخص مجهول الاسم والعنوان ويبلغ من العمر حوالي 35 عامًا ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وجرح قطعى مفتوح باليد اليمنى وجرح قطعى مفتوح بالرأس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
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