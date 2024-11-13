جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين برئاسة الفنان حسين فهمي، عن جدول فعاليات وندوات أيام القاهرة لصناعة السينما هذا العام، والذي يضم العديد من اللقاءات والجلسات الحوارية مع كبار الصناع من مخرجين وفنانين وغيرهم.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

ويضم البرنامج عددا من الورش الفنية التي يقدمها المهرجان هذا العام، ويأتي جدول الفعاليات كالتالي:

لجان تحكيم مسابقات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشف في وقت سابق عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل، كلًا من دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة التحكيم) مخرج وكاتب سيناريو من البوسنة، وأحمد حافظ مونتير من مصر، وأندريا بالاورُو مخرج من إيطاليا، وأنجيلا مولينا ممثلة من أسبانيا، وأنوشا سويتشاكورنبونج مخرجة من تايلاند، وﺴﻴﻠﭭﻲ بيالا منتجة وكاتبة من فرنسا، وعائشة بن أحمد ممثلة من تونس.

بينما تضم لجنة تحكيم آفاق السينما العربية كلًا من: إنزو بورسلي منتج من إيطاليا وﺗﺎﻣﺮ ﻛﺮواﻥ مؤلف موسيقي من مصر، وهند الفهاد مخرجة، كاتبة من المملكة العربية السعودية.

وتضم لجنة تحكيم "مسابقة أسبوع النقاد الدولية" جراين هومفريز مدير مهرجان دبلن السينمائي الدولي من أيرلندا، ونسرين الراضي ممثلة من المغرب، وخالد الحجر مخرج من مصر.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة: ساندرا نشأت، مخرجة من مصر، وكلير دياو ناقدة أفلام وموزعة من فرنسا - بوركينافاسو، سيلفانا سانتاماريا مخرجة وسيناريست ومنتجة من ألمانيا.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أفريقى: طويل لمياء بلقايد جيجا مديرة المدرسة العليا للسمعيات البصرية والسينما (ESAC)، المديرة الفنية لمهرجان قرطاج السينمائي (JCC) من تونس، وفرنسوا بودا مسؤول برمجه الفنون والثقافة في Africa No Filter من بوركينا فاسو ومراد مصطفى مخرج من مصر.

وتضم لجنة تحكيم FIPRESCI، كلا من: كيارا سبانيولي جاباردي ناقدة من إيطاليا وشايان رياز ناقد من ألمانيا، وأحمد عزت عامر ناقد من مصر.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم آسيوي طويل: آن ديمي – جيروي الرئيسة المشتركة لشبكة الترويج للسينما الآسيوية NETPAC من إستراليا، ورامان تشاولا منسق أفلام ومنظم مهرجانات سينمائية من الهند، وسلمى مبارك أستاذ الأدب المقارن والفنون والآداب بجامعة القاهرة من مصر.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي ديميتريس كيركينوس مبرمج من اليونان، ورائد أنضوني صانع أفلام،من فلسطين، ونادية كامل مخرجة من مصر.

وتضم لجنة تحكيم أفلام غزة كل من جابي خوري منتج من مصر وكندة علوش ممثلة من سوريا وأحمد شوقي ناقد ومبرمج من مصر.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم فلسطيني كلًا من: الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان من مصر، والمنتجة ليالى بدر من فلسطين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".