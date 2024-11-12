"القاهرة السينمائي".. حكاية أول مهرجان فني دولي في المنطقة العربية.. كمال الملاخ ترأس الدورة الأولى.. وريمونتادا جديدة لحسين فهمي في النسخة 45

تنطلق مساء غد الأربعاء أولى فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى لعام 2024 برئاسة الفنان حسين فهمى التى تستمر حتى 22 من الشهر الجارى بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 72 دولة حول العالم وتضم الدورة هذا العام 194 فيلما.

وترجع قصة بداية مهرجان القاهرة السينمائى إلى عام 1976 حيث عقد أول مهرجان سينمائى دولى فى العالم العربى وفى أفريقيا كلها، وكان الصحفى والناقد كمال الملاخ هو صاحب فكرة اقامة المهرجان تحت عباءة الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين التى كان يرأسها كمال الملاخ ليتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى بعد إطلاقه عام 1976 ولمدة سبع سنوات، واختير الفنان سمير صبري كأول فنان يقدم فعاليات المهرجان، وكان الرعاة الأوائل للمهرجان الفنان عبد الحليم حافظ، ووردة ونجوى فؤاد.

المخرج كمال الشيخ

عانى مهرجان القاهرة السينمائى في دوراته الأولى من أزمات تقليدية تحدث في بدايات أى عمل جديد من سوء تنظيم وعدم مراعاة التقاليد والأعراف الدولية وفوضى دعوات الافتتاح مما دفع الاتحاد الدولى لجمعيات المنتجين السينمائيين عام 1978 الى سحب اعترافه بمهرجان القاهرة السينمائى بعد دورته الثالثة ومنعه من إقامة المسابقة لمدة عشر سنوات حتى عام 1990.

وفي عام 1985 شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين واتحاد النقابات الفنية برئاسة الكاتب سعد الدين وهبة للإشراف على إعداد المهرجان، وتم اختيار المخرج كمال الشيخ لرئاسته، واستمر فى رئاسته دورة واحدة وأقيم بفندق السلام وكانت مهزلة كبرى فلا ضيوف ولا أفلام، وفى حفل الافتتاح قدم كمال الشيخ نفسه للضيوف رئيسا للمهرجان وقدم كمال الملاخ نفسه رئيسا أيضا للمهرجان.

رئاسة سعد الدين وهبة للمهرجان



وحلا للموقف أصدر وزير الثقافة ــ فى ذلك الوقت ــ محمد عبد الحميد رضوان قرارا بتعيين الكاتب سعد الدين وهبة ـ وكان وكيلا للوزارة ـ رئيسا للجنة العليا للمهرجانات ورئاسة مهرجان القاهرة السينمائى، وعندما تولى الدكتور على لطفى مجلس الوزراء فأصدر قرارا بإلغاء الدورة التاسعة للمهرجان ترشيدا للإنفاق، وبعد محاولات مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هيكل ــ فى ذلك الوقت ــ أعيد مهرجان القاهرة برئاسة الكاتب سعد الدين وهبة.



حقق المهرجان خلال رئاسة سعد الدين وهبة للمهرجان نجاحات كبير للمهرجان حتى إن الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين وضع تقريرا عام 1990 صنف مهرجان القاهرة ضمن أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية للعواصم العالمية، واحتل المهرجان المركز الثانى بعد مهرجان لندن السينمائي، بينما جاء مهرجان ستوكهولم في المركز الثالث.

مقاطعة الدورة الـ 11



وعندما اعترض نجوم مصر وفنانيها على قانون النقابات 103 الذى منح سعد الدين وهبة الرئاسة الأبدية لمهرجان القاهرة السينمائى فقاطع الفنانون هذه الدورة ـــ الحادية عشر للمهرجان السينمائى ــ لاعلان رفضهم للقانون، خرج عادل إمام وشريهان على رأس مجموعة كبيرة من الفنانين إلى مقر إقامة الضيوف الأجانب بالمهرجان بفندق سميراميس رافعين شعار الهجوم على سعد الدين وهبة وإعلان رفضهم القانون.

الفنان حسين فهمى رئيس الدورة الحالية للمهرجان



اختير الفنان حسين فهمى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى عام 1998 بعد رحيل الفنان سعد الدين وهبة واستمر أربع دورات حتى عام 2001، الذى أثار ضجة ونظاما جديدا بتصميمه دخول حفلات المهرجان بالبدلة السموكن مع ضرورة الحفاظ على القواعد والأعراف الدولية ونجح المهرجان في ظل رئاسته باستحضار نجوم أجانب اليه.

شريف الشوباشى



وفى عام 2001 تولى الصحفى شريف الشوباشى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى، الذى لم تكن له يوما اى اهتمامات سينمائية تعرض المهرجان لكوارث متعددة حتى ان الناقد سمير فريد كتب معلقا خلال احدى الندوات قائلا: لن يصدق اى سينمائى في العالم ان رئيس مهرجان القاهرة السينمائى اصدر كتابا عن اللغة العربية دعا فيه إلى تحطيم اللغة العربية وبغض النظر عن مضمون الكتاب فإن علاقته باللغة العربية مثل علاقته بالسينما لا شيء،.



ولكى يستمر مهرجان القاهرة السينمائى دون توقف تولى الفنان عزت أبو عوف المهرجان سبع دورات منذ دورة 2005 وحتى 2012 وانضم إليه الفنان العالمى عمر الشريف كرئيس شرف المهرجان وفى عهده نجحت سهير عبد القادر في إدارة المهرجان بمساندة قوية من وزير الثقافة فاروق حسنى، وفى 2013 وكانت فترة تولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم ألغى مهرجان القاهرة السينمائى في دورته هذا العام.

سمير فريد دورة واحدة



وفى عام 2014 ولدورة واحدة تولى الناقد سمير فريد إدارة المهرجان، الذى نجح في ادارته فنيا وتنظيميا لكن واجه ازمة تكريم الفرنسي جاك لانج الذى يحمل سجلا حافلا من الاتهامات الأخلاقية واتهامه باغتصاب الأطفال، مما اضطر سمير فريد الى التراجع عن هذا التكريم تفاديا للحرج.

ماجدة واصف

وجاءت بعده ماجدة واصف لرئاسته ثلاث دورات كأسوأ الدورات ـ حسب تقييم النقاد ـ ودعما وتشجيعا للشباب جاء المنتج السيناريست محمد حفظى رئيسا للمهرجان، وفى الدورة 44 عاد الفنان حسين فهمى لرئاسة المهرجان، ويستمر فى رئاسة الدورة 45 هذا العام التى ستنطلق مساء غد الاربعاء.

100 ألف جنيه جائزة أفضل فيلم عربى

يقيم مهرجان القاهرة السينمائى في كل دورة ثلاث مسابقات الأولى هي المسابقة الرسمية الدولية، والثانية مسابقة الأفلام العربية والمسابقة الثالثة مسابقة أفلام الديجيتال، وتتنوع جوائز مهرجان القاهرة السينمائى بين الهرم الذهبى ويمنح لأفضل فيلم، والهرم الفضى جائزة لجنة التحكيم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، أفضل عمل أول وثان وتمنحها لجنة التحكيم للمخرج، وجائزة أفضل إبداع وأفضل فيلم عربى وقيمتها 100 ألف جنيه مقدَمة من وزارة الثقافة.

تكريم نجوم عالميين