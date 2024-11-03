أضواء على السينما الفلسطينية بمهرجان القاهرة السينمائي
كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن إقامة برنامج خاص بعنوان أضواء على السينما الفلسطينية ضمن فعاليات الدورة الـ 45، والمقرر اقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى وتضم:
سن الغزال | The Deer's Tooth
سيف حمّاش
فلسطين | روائي | ٢٠٢٤ | ١٦ د
تدور أحداث الفيلم حول شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة خطيرة لتحقيق أمنية شقيقه الصغير: أن يرمي سنه اللبني في البحر.
ولدت مشهورًا | Born a Celebrity
لؤي عواد
فلسطين | روائي | ٢٠٢٤ | ١٣ د
بعد أن لم يعد قادرًا على تحمل العيش مع والديه، ينطلق كامل، في رحلة بحث عن حريته الشخصية ومساحته الخاصة.
أحلام كيلو متر مربع| square kilometer dreams
قسام صبيح - Qassam Sbeih
فلسطين | وثائقي | ٢٠٢٤ | ١٦ د
في جنين، يروي الناس من أجيال متعددة أشكال المعاناة المختلفة التي تسببت بها الاحتلال الإسرائيلي وأشكال المقاومة المتنوعة التي يمتلكونها.
ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".
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