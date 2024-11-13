الأحزاب تعلن الحرب على الشائعات.. تشجع الدولة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.. وتدفع المواطنين للمشاركة في جهود حماية الأمن الاجتماعي
تعتبر حرب الشائعات واحدة من أبرز التهديدات التي تواجه الدولة المصرية في العصر الحديث، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وظهور ما يعرف باسم الكتائب الإلكترونية المعادية، لذا لعبت الأحزاب السياسية المصرية دورًا في التصدي لهذه الحرب، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، بما قد يؤدي إلى تفكيك نسيج المجتمع وزعزعة استقراره.
تأثير الشائعات على الأمن القومي المصري
وتنتشر الشائعات بسرعة كبيرة عبر الإنترنت، حيث يتسارع تداول المعلومات دون التحقق من مصداقيتها، ما يسبب حالة من الارتباك بين المواطنين.
والشائعات تتراوح بين تهويل الأزمات الاقتصادية أو التشكيك في مشروعات التنمية الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة أو مشروعات البنية التحتية، وهذه الشائعات لا تضر فقط بالاستقرار الاجتماعي، بل قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي في حال استُخدمت لأغراض سياسية.
جهود الأحزاب في مواجهة حرب الشائعات
الأحزاب السياسية في مصر تضم نحو 42 حزبًا، والغالبية العظمى فيها بمختلف مواقفها ومرجعيتها السياسية والفكرية تدرك تمامًا حجم الخطر الذي تشكله هذه الشائعات.
وتحاول الأحزاب توعية المواطنين بخطورة تداول الأخبار غير الموثوقة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الدولة والمجتمع المدني للتصدي لهذه الحملات، وبعض الأحزاب تكثف من تصريحات قياداتها عبر وسائل الإعلام لتوضيح أهمية الأخبار الموثوقة وتأكيد دور المواطن بالتصدى لهذه الشائعات في حماية الأمن الاجتماعي.
خطورة الشائعات على الأمن المجتمعي
ويحذر الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، من التعاطي مع الشائعات، مؤكدا أنها قنبلة موقوتة، قد تزعزع استقرار المجتمع إذا لم يتم التعامل معها بجدية.
وأضاف أنها قد تؤدي إلى نشر الخوف والبلبلة بين المواطنين، ما يعطل عملية اتخاذ القرارات السياسية السليمة ويزيد من حالة التوتر في الشارع المصري.
ويتفق مع نفس الرأي الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ويؤكد أن الشائعات تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار والأمان المجتمعي، وتعمل على نشر الفتنة بين فئات المجتمع، وأكد على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات، مشددا على أن الجميع يجب أن يلتزموا بالتحقق من الأخبار قبل العمل على إعادة نشرها.
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