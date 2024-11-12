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بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب

طبيبة كفر الدوار
طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، فيتو

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: إنه حتى الآن يتم التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد طبيبة نساء كفر الدوار  وسام شعيب، ولم يتم التحقيق معها أو سماع أقوالها حتى الآن.

شكاوى ضد طبيبة كفر الدوار 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": "قمنا بتحويل الشكاوى التي وردت إلينا ضد طبيبة كفر الدوار وسام شعيب إلى لجنة آداب المهنة، ومجلس النقابة ينتظر ما ستسفر عنه نتائج التحقيق".

مهام الطبيب وفقا لرؤية نقابة الأطباء

ولفت إلى أنه من مهام الطبيب التوعية الصحية بعيدا عن الآراء الشخصية، ونقول للأطباء ما عليك إلا الممارسة الطبية أما إثبات النسب والقيد والزواج مسائل قانونية وإدارية بعيدة عن الطب.

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وتابع: في إخطار الولادة بالمستشفيات نقول للأطباء: أنت بتشهد إن المرأة أنجبت الطفل وليس لك علاقة بمن هو الأب أو أين الأب؟.

كشوف العذرية بالمستشفيات

وأكد أن كشوف العذرية ليست ممارسة طبية يقوم بها الأطباء، وإجراء غير طبي ولا يسمح به، وهو مرفوض في المستشفيات الخاصة والحكومية والعيادات. 

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