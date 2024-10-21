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ثقافة وفنون

جينفر لورنس تعلن عن حملها في طفلها الثاني

جينفر لورنس وزوجها،
جينفر لورنس وزوجها، فيتو

جينفر لورنس، كشفت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، عن حملها في طفلها الثاني، من زوجها كوك ماروني.

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

 في سياق متصل، أعلن رسميًّا، عن انتهاء تصوير فيلم Die My Love، للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 فيلم لين رامزي الجديد، يحمل اسم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

 

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 قصة فيلم Die My Love، يدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما خلال عام 2025.

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