شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى

قرَّر فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

عزاء شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

وستقام مراسم العزاء -بإذن الله تعالى- مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

نعى الأزهر الشريف، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.