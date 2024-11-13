الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا

مباحثات بين المبعوث
مباحثات بين المبعوث الأمريكي ونجيب ميقاتي، فيتو

قال  المبعوث الأمريكي الخاص إلى  لبنان آموس هوكشتاين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل  في تحقيق وقف قريب لإطلاق النار في لبنان.

مساعي أمريكية لتسوية الصراع بين حزب الله وإسرائيل 

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن هوكشتاين، قوله إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا.

في حين قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: إن الأولوية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الأممي 1701.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن الجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة إلى ديارهم.

وقال بيان الخارجية الأمريكية: إن بلينكن جدد تأكيد التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل ضد الأخطار من إيران والجماعات التي تدعمها، كما شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة.

 

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