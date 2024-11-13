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وزير النقل يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لمشروع الأتوبيس الترددي

الأتوبيس الترددى
الأتوبيس الترددى فيتو
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 تابع  الفريق كامل الوزير وزير النقل، الأعمال الإنشائية لمشروع الأتوبيس الترددى تمهيدا لدخول المشروع للخدمة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالمشروع.

 تسعى  وزارة النقل  إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي يعد أحد أهم مشاريع النقل الجماعي على الطريق الدائري، وتنفذ الوزارة حاليا أعمال تشطيب المحطات، بالإضافة إلى تنفيذ المسارات الخاصة بمسير الأتوبيسات.

 

تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي

 يستهدف مشروع الأتوبيس الترددي تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، بطول الطريق، وسيتم الربط مع وسائل النقل الأخرى، منها مواقف السرفيس أسفل الطريق الدائري وكذلك وسائل النقل الأخرى مثل المترو والقطارات والسوبر جيت ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بواقع 49 محطة على الطريق الدائري وسيكون هناك نوعان من التذاكر لشرائح الركاب المختلفة حسب طول المسافة، الأولى التذكرة الثابتة، والثانية التذكرة المرنة وسترتبط بعدد المحطات، لأن التكلفة ستكون بالكيلو.

 

موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي  

 كانت الهيئة القومية للطرق والكباري  أعلنت عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع  الأتوبيس الترددي  ، خلال منتصف العام الحالي 2024، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع بلغت 9.5 مليار جنيه.

 وتقوم فكرة الأتوبيس الترددي BRT  على توفير حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارات مخصصة، بالإضافة إلى قابلية الأتوبيسات الترددية لزيادة عدد العربات الخاصة بها من خلال تخصيص عدد من المحطات عند التقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.

المزايا التي يحققها الأتوبيس الترددي BRT 

يحقق الأتوبيس الترددي العديد من المزايا، أهمها: 

- أكثر أمانا من الوسائل النقل الجماعية الاخرى

- وسيلة نقل حضارية غير ملوثة للبيئة

- أكثر استيعابا لأعداد المواطنين

- وجود منظومة مراقبة داخلية بالكاميرات

- عدم الوقوف في غير المحطات المخصصة له

- الحفاظ على الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري

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