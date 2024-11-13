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محافظات

حملة لرفع الإشغالات ومداهمة أماكن النباشين في المنصورة بالدقهلية

مداهمة أوكار النباشين
مداهمة أوكار النباشين في المنصورة، فيتو

تشهد مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لرفع  التعديات على حرم الطريق، وعلى النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم.

حملة لرفع الإشغالات ومداهمة اوكار النباشين 

 شن أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة.

رافق رئيس حي غرب، محمد حمص مدير المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، وخالد جلال مدير عام المركبات بمحافظة الدقهلية، وبحضور محمد أمين الدمرداش رئيس حى شرق.

 رفع التعديات على حرم الطريق

 تم رفع التعديات على حرم الطريق، والتي تعوق حركة المارة، كما تم خلال الحملة التصدى بكل الحزم لظاهرة اصبحت تؤرق الشارع الدقهلاوى وتؤثر بالسلب على منظومة النظافة وتعرقل عملها ألا وهى ظاهرة النباشين، حيث تم مداهمة اماكن تواجد الفريزة والنباشين بالشوارع الكائنة بنطاق الحى.

الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات

أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية التى تشوه الشكل الحضارى للمحافظة.

جاء ذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

 

محافظ القليوبية: الضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة ومحاربة ظاهرة النباشين 

قرارات جريئة لرئيس حي غرب المنصورة في لقاء مع النباشين لدمجمهم بمنظومة النظافة

 

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