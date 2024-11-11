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رياضة

حسن فريد يعتذر عن خوض انتخابات اتحاد الكرة

حسن فريد،فيتو
حسن فريد،فيتو

أعلن الكابتن  حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، اعتذاره عن عدم  الترشح لخوض انتخابات الجبلاية والمحدد لها  العاشر من ديسمبر المقبل.

وكان  اتحاد الكرة قد  فتح  باب الترشح أمس الأحد لاستقبال أوراق المرشحين والذي سيستمر لمدة 7 أيام.

وكانت  بعض القوائم قد رشحت حسن فريد لخوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب النائب إلا أن ظروف عمله منعته من الترشح والاقدام على تكرار التجربة.

وعلى الرغم من العديد من الاتصالات التي تلقاها حسن فريد من الجمعية العمومية للاتحاد الكرة لمطالبته بخوض الانتخابات إلا أن ظروف عمله الخاص منعته من قبول رغبة أعضاء عمومية الجبلاية متمنيًا التوفيق للمرشحين.


وأكد حسن فريد في تصريحات خاصة أن اتحاد الكرة يحتاج للكثير من العمل في الفترة القادمة وإعادة كرة القدم المصرية لمسارها الطبيعي.

واشار إلى أنه يثق في المجلس القادم سواء في إعادة مستوى الدوري أو إعادة المنتخبات وعودة اسم مصر متصدرا على الساحة الإفريقية مثلما كان.

وفتح باب الترشح بانتخابات اتحاد الكرة أمس الأحد، ولم تتقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في خوض الماراثون الانتخابي بالجبلاية للحصول على عضوية الاتحاد في  الدورة القادمة والتى تستمر أربع سنوات تنتهي في العام ٢٠٢٨.

ويترقب اتحاد الكرة، تقدم المرشحين اليوم الاثنين، خاصة أنه لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه أمس.

ويستمر اتحاد الكرة في قبول أوراق القوائم الراغبة في خوض انتخابات اتحاد الكرة حتى يوم الأربعاء المقبل.

موعد انتخابات اتحاد الكرة المصري

وتجرى عملية الاقتراع لاختيار المجلس الجديد الذي سيقود إدارة شئون الكرة المصرية في العاشر من ديسمبر المقبل.

نظام الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

ولم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح فتح أمس الأحد.

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفًا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

أبرز المرشحين على مقعد رئيس الجبلاية

 

أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة في وقت سابق، ترشحه للانتخابات المقبلة في الجبلاية، بعد نهاية فترة المجلس الحالي برئاسة جمال علام، وكتب مجاهد عبر حسابه على فيس بوك: “توكلت على الله، بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين، وقد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب” إلا أن أحمد مجاهد أكد في تصريحات إعلامية أنه لن يترشح في انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس حال قرر صديقه هاني أبو ريدة خوض السباق الانتخابي.

 

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