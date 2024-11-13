اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا

منتخب الشباب، يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

ويخوض منتخب الشباب مساء اليوم الأربعاء مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب الفرعية بالإسماعيلية، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

منتخب الشباب يواصل تدريباته بالإسماعيلية

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه أمس بالملعب الفرعي بإستاد هيئة قناة السويس وسط روح قتالية عالية وسباق قوي بين اللاعبين لنيل ثقة البرازيلي ميكالي المدير الفني لدخول التشكيل الأساسي لمباراة الفراعنة أمام المغرب في تمام الساعة الثامنة غد الخميس بإستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب والقناة الناقلة

ويواجه منتخب الشباب مواليد 2005 نظيره منتخب المغرب غدًا الخميس على إستاد هيثة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة شباب مصر والمغرب على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلًّا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلي ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود. هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود. صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.