مصادر: ترامب سيتخذ إجراءات سريعة لإنفاذ قوانين الهجرة وإلغاء برنامج بايدن

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يعتزم في أول أيام رئاسته، تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية بهدف تعزيز تطبيق قوانين الهجرة وإلغاء برامج الرئيس الحالي جو بايدن، المتعلقة بالدخول القانوني للولايات المتحدة.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي يسعى من خلالها إلى الحد من تدفق المهاجرين وتحقيق أهدافه في إعادة النظر بملفات الهجرة، وخاصة تلك التي تتعلق بدخول المهاجرين بشكل قانوني.

ومن بين الإجراءات المتوقع اتخاذها، إلغاء أو تعديل البرامج الحالية التي تسمح بفئات معينة من الأجانب بالعمل أو الإقامة في الولايات المتحدة بشكل مؤقت أو دائم.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تؤثر على وضع الكثير من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة أو الراغبين في دخولها بشكل قانوني، وأنها قد تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية وبين منظمات حقوق الإنسان.