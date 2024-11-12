علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بالنصب على المواطنين.

وقال علي غزال: إنه لم يتحصل علي أي أموال لتوظيفها مشيرا إلى أنه ليس لديه صفة أو علاقة بأي موظف بالشركة.



وأشار علي غزال إلى أنه كان شريكا بالمال فقط في الشركة، في مقابل الأرباح المستثمر بنسبة 20 % وليس له الحق في الإدارة أو التوقيع أو اتخاذ أي قرارات في الشركة وهذا مرفق بالسجل والأوارق.



وكان قسم شرطة التجمع قد تلقى بلاغات تتهم اللاعب بالنصب والاحتيال، وقال المدعون في البلاغات إن الأخير أنشأ بمعاونة شخص آخر، شركة للتجارة والتصدير، وأنه كان يقوم بتحصيل الأموال منهم لاستثمارها.

وأضاف المدعون أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.