السيطرة على حريق محطة وقود اللبيني بـالهرم
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة السيطرة على حريق نشب في محطة وقود بمنطقة اللبيني في الهرم، دون خسائر في الأرواح.
ويوصل فريق المعمل الجنائي فحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات التبريد.
البداية بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بديفيد بنشوب حريق بمحطة وقوع بدائرة قسم الهرم انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.