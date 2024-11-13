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حوادث

السيطرة على حريق محطة وقود اللبيني بـالهرم

حريق محطة وقود، فيتو
حريق محطة وقود، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة السيطرة على حريق نشب في محطة وقود بمنطقة اللبيني في الهرم، دون خسائر في الأرواح.

ويوصل فريق المعمل الجنائي فحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات التبريد.

البداية بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بديفيد بنشوب حريق بمحطة وقوع بدائرة قسم الهرم انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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