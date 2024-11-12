معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة لقاء صن داونز الجنوب إفريقي ومانيما يونيون الكونغولي في دوري الأبطال الأفريقي.
محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمد عادل حكما رابعا.
موعد مباراة صن داونز ضد مانيما الكونغولي
ومن المقرر إقامة لقاء صن داونز ضد مانيما الكونغولي، يوم الثلاثاء ٢٦ نوفمبر الجاري على إستاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا في جنوب أفريقيا والتي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.
مجموعة صن داونز في دوري الأبطال
ويقع صن داونز الجنوب إفريقي ضمن المجموعة الثانية بدوري الأبطال الأفريقية أحد المجموعات المشتعلة للبطولة والتي تضم أندية الجيش الملكي المغربي والرجاء المغربي ومانيما نيون الكونغولي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.