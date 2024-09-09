واقعة غريبة في مباراة السنغال وبوروندي بطلها الحكم محمد معروف مع مانيه (فيديو)
تصفيات أمم إفريقيا، شهدت مباراة السنغال ضد بوروندي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت اليوم الإثنين واقعة غريبة بطلها الحكم المصري محمد معروف الذي أدار اللقاء.
وشهدت الدقيقة 68 احتساب ركلة جزاء لصالح ساديو ماني قائد المنتخب السنغالي، بعد تعرضه لتدخل عنيف من قبل أحد مدافعي منتخب بوروندي، فاحتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح مانيه، ودخل الجهاز الطبي لمنتخب السنغال لملعب المباراة لإسعاف ساديو مانيه
وعندما تقدم مانيه لتسديد ركلة الجزاء منعه الحكم محمد معروف من التسديد بداعي أنه لم يخرج من الملعب لاستكمال علاجه، ما أثار غضب اللاعب والجهاز الفني لمنتخب السنغال، فتقدم لها زميله إسماعيلا سار وأحرز هدف المباراة الوحيد .
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محمد معروف يرتكب خطأ قانونيا
وبالرجوع إلى اللوائح وقوانين التحكيم فإن محمد معروف ارتكب خطأ في تطبيق القانون، خاصة أن اللائحة لم تمنع اللاعب صاحب ركلة الجزاء من التقدم لتسديدها، وأن هناك استئناء للقانون
ينص القانون الخامس على ضرورة إيقاف اللعب في حال تعرض اللاعب إلى إصابة جسيمة مع خروجه من ملعب المباراة ولا يجوز علاجه داخل أرضية الميدان، ويجوز له الدخول مجددًا بعد استئناف اللعب مجددًا.
ولكن يتضمن القانون استثناءات حول مغادرة اللاعب لملعب المباراة والتي يأتي على رأسها كما ينص القانون على الآتي:
تصفيات أمم إفريقيا، حقق منتخب السنغال فوزا ثمينا على مضيفه بوروندي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب بينجو الوطني في دولة مالاوي، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب
هدف السنغال سجله إسماعيلا سار في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.
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