مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة

استعاد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مدافعه تيريل مالاسيا، الذي عاد إلى الملاعب للمرة الأولى منذ ما يقرب من 18 شهرًا بسبب الإصابة.

وانضم تيريل مالاسيا إلى مانشستر يونايتد من فينورد في يوليو 2022، كأول صفقة للمدرب السابق إريك تين هاج، بعقد لمدة أربع سنوات بقيمة 12.9 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني كحوافز إضافية، إلا أنه غاب لإصابات متتالية حيث عاد إلى التدريبات في سبتمبر الماضي إلا أنه واجه سلسلة من الانتكاسات خلال عملية إعادة تأهيله، مما أدى إلى تأخير عودته للعب لفترة طويلة.

ورغم اكتمال شفائه، فإن إدارة مانشستر يونايتد اتخذت قرارًا بتسهيل عودته تدريجيًا، لذلك انضم إلى تشكيلة فريق تحت 21 عامًا، حيث من المقرر أن يشارك في مباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات من كأس بريستول ستريت موتورز ضد هدرسفيلد تاون في دوري الدرجة الأولى.

البرتغالي أموريم يصل إنجلترا لقيادة مانشستر يونايتد

فيما أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن وصول البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد للفريق، إلى مجمع كارينجتون للتدريب التابع للنادي، أول أمس الإثنين.

طائرة خاصة تنقل أموريم لإنجلترا

واستقل أموريم (39 عامًا) طائرة من مطار بيجا في البرتغال إلى مانشستر بعد ساعات فقط من الفوز 4-2 على براجا في مباراته الأخيرة مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة.

ووفقًا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد تم استقبال أموريم خارج مبنى الفريق الأول للرجال باحتضان من الرئيس التنفيذي عمر برادة، كما رحب به أيضًا المدير الرياضي دان آشورث والمدير الفني جيسون ويلكوكس.

وسيلتقي أموريم الموظفين الرئيسيين في النادي، قبل أن يتمكن من بدء العمل بمجرد حصوله على تأشيرته.

وسيكون أمام أموريم 13 يومًا للتحضير لأول مباراة له كمدرب للفريق الأول، خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر.