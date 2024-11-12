الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة

تيريل مالاسيا مدافع
تيريل مالاسيا مدافع مانشستر يونايتد

استعاد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مدافعه تيريل مالاسيا، الذي عاد إلى الملاعب للمرة الأولى منذ ما يقرب من 18 شهرًا بسبب الإصابة.

وانضم تيريل مالاسيا إلى مانشستر يونايتد من فينورد في يوليو 2022، كأول صفقة للمدرب السابق إريك تين هاج، بعقد لمدة أربع سنوات بقيمة 12.9 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني كحوافز إضافية، إلا أنه غاب لإصابات متتالية حيث عاد إلى التدريبات في سبتمبر الماضي إلا أنه واجه سلسلة من الانتكاسات خلال عملية إعادة تأهيله، مما أدى إلى تأخير عودته للعب لفترة طويلة.

ورغم اكتمال شفائه، فإن إدارة مانشستر يونايتد اتخذت قرارًا بتسهيل عودته تدريجيًا، لذلك انضم إلى تشكيلة فريق تحت 21 عامًا، حيث من المقرر أن يشارك في مباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات من كأس بريستول ستريت موتورز ضد هدرسفيلد تاون في دوري الدرجة الأولى.

 

البرتغالي أموريم يصل إنجلترا لقيادة مانشستر يونايتد

فيما أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن وصول البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد للفريق، إلى مجمع كارينجتون للتدريب التابع للنادي، أول أمس الإثنين.

طائرة خاصة تنقل أموريم لإنجلترا 

واستقل أموريم (39 عامًا) طائرة من مطار بيجا في البرتغال إلى مانشستر بعد ساعات فقط من الفوز 4-2 على براجا في مباراته الأخيرة مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة.

ووفقًا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد تم استقبال أموريم خارج مبنى الفريق الأول للرجال باحتضان من الرئيس التنفيذي عمر برادة، كما رحب به أيضًا المدير الرياضي دان آشورث والمدير الفني جيسون ويلكوكس.

وسيلتقي أموريم الموظفين الرئيسيين في النادي، قبل أن يتمكن من بدء العمل بمجرد حصوله على تأشيرته.

وسيكون أمام أموريم 13 يومًا للتحضير لأول مباراة له كمدرب للفريق الأول، خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر.

فريق أوروبي كبير يفاوض تين هاج بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقسو على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مانشستر يونايتد تيريل مالاسيا إريك تين هاج روبن أموريم فينورد

مواد متعلقة

فريق أوروبي كبير يفاوض تين هاج بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقسو على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي (صور)

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

متصورين بسلاح ناري، هاتف نجل داعية سلفي يقود الشرطة لضبط أبناء عمته

حبس طبيبة كفر الدوار ٤ أيام على ذمة التحقيقات

استخدموا بصمة أصابع سيليكون، إحالة 11 عاملا بصحة "السنطة" للتحقيق

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز

بعد قرار حبسها على ذمة التحقيقات، محامي طبيبة كفر الدوار يكشف العقوبة المتوقعة لموكلته

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات

منوعات

المزيد

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسماؤها

زوجي بيشك فيا أعمل إيه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads