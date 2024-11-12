فريق أوروبي كبير يفاوض تين هاج بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

دخل فريق أوروبي كبير، في مفاوضات مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، بعد إقالته من تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقرر نادي مانشستر يونايتد، إقالة الهولندي تين هاج يوم 28 من أكتوبر الماضي بعد بداية سيئة هذا الموسم ونتائج سلبية.

روما الإيطالي يفاوض تين هاج

وكشفت شبكة (روما برس) أن نادي روما الإيطالي يبحث عن مدير فني جديد، لخلافة الكرواتي إيفان يوريتش الذي أقيل من منصبه.

وعين روما المدرب يوريتش في سبتمبر الماضي ليصبح ثالث مدرب للفريق في غضون ثمانية أشهر بعد إقالة دانييلي دي روسي، ولكنه أقاله لسوء النتائج.

ولا يزال روما يبحث عن مدرب جديد يمكنه قيادته على الأقل حتى نهاية الموسم، ويفكر الآن في إيريك تين هاج.

وقالت الشبكة إن إدارة نادي روما، لا تريد ارتكاب المزيد من الأخطاء، وقررت التريث قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وأضافت: "جميع الخيارات على الطاولة، ملاك النادي يراقبون عن كثب سوق المدربين الأجانب، وآخرهم تين هاج".

جراهام بوتر مرشح أيضا لتدريب روما

وبجانب مدرب مانشستر يونايتد السابق، تم طرح اسم جراهام بوتر، مدرب برايتون وتشيلسي السابق، كأحد الخيارات لمقاعد البدلاء في روما.

مسيرة ونتائج روما هذا الموسم

يذكر أن نادي روما حصد 13 نقطة حتى الآن هذا الموسم في مباريات الدوري الإيطالي، وهي أسوأ بداية للفريق بعد أول 12 مباراة بالدوري في آخر 20 عامًا.

ويلعب روما مجموعة من المباريات الصعبة بعد فترة التوقف الدولي، عندما يحل ضيفًا على نابولي المتصدر يوم الـ24 نوفمبر قبل أن يزور توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي، ثم يستضيف أتلانتا المتألق في الثاني من ديسمبر بالدوري الإيطالي.