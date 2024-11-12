الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فريق أوروبي كبير يفاوض تين هاج بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

تين هاج، فيتو
تين هاج، فيتو

دخل فريق أوروبي كبير، في مفاوضات مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، بعد إقالته من تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقرر نادي مانشستر يونايتد، إقالة الهولندي تين هاج يوم 28 من أكتوبر الماضي بعد بداية سيئة هذا الموسم ونتائج سلبية.

روما الإيطالي يفاوض تين هاج 

وكشفت شبكة (روما برس) أن نادي روما الإيطالي يبحث عن مدير فني جديد، لخلافة الكرواتي إيفان يوريتش الذي أقيل من منصبه.

وعين روما المدرب يوريتش في سبتمبر الماضي ليصبح ثالث مدرب للفريق في غضون ثمانية أشهر بعد إقالة دانييلي دي روسي، ولكنه أقاله لسوء النتائج.

ولا يزال روما يبحث عن مدرب جديد يمكنه قيادته على الأقل حتى نهاية الموسم، ويفكر الآن في إيريك تين هاج.

وقالت الشبكة إن إدارة نادي روما، لا تريد ارتكاب المزيد من الأخطاء، وقررت التريث قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وأضافت: "جميع الخيارات على الطاولة، ملاك النادي يراقبون عن كثب سوق المدربين الأجانب، وآخرهم تين هاج".

جراهام بوتر مرشح أيضا لتدريب روما

وبجانب مدرب مانشستر يونايتد السابق، تم طرح اسم جراهام بوتر، مدرب برايتون وتشيلسي السابق، كأحد الخيارات لمقاعد البدلاء في روما.

مسيرة ونتائج روما هذا الموسم 

يذكر أن نادي روما حصد 13 نقطة حتى الآن هذا الموسم في مباريات الدوري الإيطالي، وهي أسوأ بداية للفريق بعد أول 12 مباراة بالدوري في آخر 20 عامًا.

ويلعب روما مجموعة من المباريات الصعبة بعد فترة التوقف الدولي، عندما يحل ضيفًا على نابولي المتصدر يوم الـ24 نوفمبر قبل أن يزور توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي، ثم يستضيف أتلانتا المتألق في الثاني من ديسمبر بالدوري الإيطالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روما الإيطالى روما تين هاج إريك تين هاج مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

مانشيني يتصدر قائمة المرشحين لقيادة روما الإيطالي

بعد الخسارة من بولونيا، روما يعلن إقالة يوريتش من تدريب الفريق

تين هاج يخرج عن صمته بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد

جاري نيفيل يهاجم تين هاج بعد تدهور نتائج مانشستر يونايتد بالبريميرليج

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

10 سلع مصرية تخترق الاسواق الخارجية في 2024

منوعات

المزيد

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أكلات تقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في الشتاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads