أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، انتهاء أعمال رصف طريق مدخل المقابر بالناصرية بمركز سمنود بطول ١٨٠متر استجابة لمطالب أهالي مركز ومدينة سمنود بعد معاناة استمرت طويلا.

وأشار الجندي إلى أن محافظة الغربية بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.