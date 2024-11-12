روشتة مرورية لسائقي السيارات أثناء هطول المرور.. نصائح مهمة لقائدي الاسكوتر.. وطوارئ بالطرق الصحراوية والزراعية للحد من الحوادث

جهزت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة كافة الاستعداد علي كافة الطرق الصحراوية والزراعية للحد من الحوادث حالة الطوارئ ضمن خطة معدة، تشمل روشتة مرورية لقائدي السيارات، وقائدي الـ“سكوتر” أثناء هطول الأمطار تتضمن إرشادات وتوصيات للسلامة على الطرق.

- في حالة سقوط الأمطار، لابد من خفض السرعة بحيث لا تتجاوز 50 كيلو مترًا في الساعة مع الالتزام بالإشارات الضوئية.

-عدم السير عكس الاتجاه، وعدم السير في نهر الطريق.

-ومضاعفة المسافة بينه وبين المركبات التي أمامه بحد أدنى 7 أمتار لتجنب الوقوف المفاجئ.

-عدم الضغط على الفرامل بقوة حتى لا تنحرف الدراجة النارية وتؤدي إلى سقوط قائدها.

- لابد من استخدام الأنوار ليلًا.

-استخدام الإشارات الجانبية يمينًا ويسارًا قبل الدوران بوقت كافٍ، بحد أدنى 30 ثانية، وحد أقصى 90 ثانية.

ثانيًا- نصائح الإدارة العامة لقائدي المركبات وسط الأمطار

- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- استخدام مسّاحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- عدم السير عكس الاتجاه، لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- إضاءة جميع الأنوار بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض.

- استخدام أنوار الشبورة- إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

ثالثًا-استعدادات المرور لمواجهة فصل الشتاء وتقلبات الطقس

-التنسيق مع الهيئة بشكل دوري عن حالة الطقس، سواء بظهور أى عوائق مرورية على الطرق السريعة أو هطول أمطار لمنع وقوع الحوادث المرورية.

- نشر الأوناش المرورية، والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي، لسحب المياه المتراكمة بالمحاور، منعا للزحام المروري.

ونشرت الإدارة أرقام الإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.

- توزيع سيارات الشفط علي قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزة عند طلبها ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التي يتم الإخطار بها لاسلكيًّا عن طريق غرفة العمليات.

-توزيع عدد من سيارات كافى على القطاعات الأربعة بالعاصمة بمعدل أربع سيارات في كل قطاع توزع حسب المناطق الأكثر عرضة لحوادث أمطار كثيفة تؤدي إلي إصابات ومصادمات.

- تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444، وتجهيز غرف العمليات، من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" والحماية المدنية "180"، ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.

