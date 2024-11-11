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5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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يبحث عدد من المواطنين عن خطوات نقل ملكية  العدادات الكهربائية من مكان إلى آخر، خاصة في حالات شراء الشقق الجديدة والتي يتم فيها نقل ملكية العدادات الكهربائية من مواطن إلى آخر.

نصائح نقل ملكية العدادات الكهربائية

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن خطوات نقل ملكية العدادات الكهربائية وهي كالتالي:

  • تقديم تنازل موثق من صاحب الاشتراك المتنازل إلى المتنازل إليه من الشهر العقارى فى حالة عدم ذهاب المتنازل مع المتنازل إليه لمقر الشركة.
  • تقديم مستند الملكية للعين موثق وفي أحد بنوده الاشتراك رقم الحساب.
  • آخر فاتورة كهرباء.
  • بيان سداد المديونية من رصيد أقساط أو تسويات.
  • سداد الرسوم اللازمة لتغيير العداد.

نصائح تركيب العدادات مسبقة الدفع

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح هامة للمواطنين عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهي كالتالي: 
1- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

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