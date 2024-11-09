السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس لجنة الحكام يحظر تعامل الأعضاء مع الإعلام ويهدد بعقوبات رادعة

ياسر عبد الرؤوف رئيس
ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام، فيتو

لجنة الحكام، كشف مصدر مقرب من لجنة الحكام، أن ياسر عبد الرؤوف رئيس اللجنة الجديد، الذي تولى المهمة قبل يومين، أصدر قرارا بحظر التعامل مع وسائل الإعلام بكافة أشكالها على جميع أعضاء اللجنة، وأن مخالفة القرار يترتب عليه عقاب شديد، قد يصل إلى الاستبعاد من عضوية اللجنة. 

آلية منضبطة للتعامل مع الإعلام

وأوضح المصدر، أن قرار ياسر عبد الرؤوف، يأتي من باب التفرغ الكامل للعمل على إصلاح السلبيات الكثيرة الموجودة داخل لجنة الحكام، ومنح كل أعضاء اللجنة التركيز المطلوب لترتيب البيت من الداخل، وإعادة الإنضباط لمنظومة التحكيم، بعدها سيكون رئيس اللجنة جاهز للتواصل مع كل وسائل الإعلام ولكن وفقا لآليات منضبطة لا تسبب أي خلل في عمل لجنة الحكام أو تؤثر سلبا على مستوى التحكيم.

حظر الحكام من وسائل التواصل الاجتماعي

أضاف المصدر، أن نفس السياسة في التعامل مع الإعلام ستنطبق أيضا على جميع الحكام في جميع الدرجات، حيث يحظر عليهم جميعا الظهور في الإعلام إلا من خلال إذن مكتوب من رئيس لجنة الحكام شخصيا، إلى جانب عدم نشر أي محتوى يتعلق بمنظومة التحكيم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لجنة الحكام ياسر عبد الرؤوف منظومة التحكيم رئيس لجنة الحكام مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

أثار جدلًا، أول قرار من لجنة الحكام بشأن هدف الزمالك في مرمى سموحة

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

أول قرار لـ ياسر عبد الرؤوف بعد توليه رئاسة لجنة الحكام

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

تصالح حسين الشحات والشيبي (صور)

خبير اقتصادي يكشف عن شرطين أساسيين لصندوق النقد بشأن مصر(فيديو)

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

منوعات

المزيد

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (4 – 4)

بعد تكرار حالات الوفاة أثناء الصلاة، ما هي علامات حسن الخاتمة؟

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads