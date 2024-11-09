رئيس لجنة الحكام يحظر تعامل الأعضاء مع الإعلام ويهدد بعقوبات رادعة

لجنة الحكام، كشف مصدر مقرب من لجنة الحكام، أن ياسر عبد الرؤوف رئيس اللجنة الجديد، الذي تولى المهمة قبل يومين، أصدر قرارا بحظر التعامل مع وسائل الإعلام بكافة أشكالها على جميع أعضاء اللجنة، وأن مخالفة القرار يترتب عليه عقاب شديد، قد يصل إلى الاستبعاد من عضوية اللجنة.

آلية منضبطة للتعامل مع الإعلام

وأوضح المصدر، أن قرار ياسر عبد الرؤوف، يأتي من باب التفرغ الكامل للعمل على إصلاح السلبيات الكثيرة الموجودة داخل لجنة الحكام، ومنح كل أعضاء اللجنة التركيز المطلوب لترتيب البيت من الداخل، وإعادة الإنضباط لمنظومة التحكيم، بعدها سيكون رئيس اللجنة جاهز للتواصل مع كل وسائل الإعلام ولكن وفقا لآليات منضبطة لا تسبب أي خلل في عمل لجنة الحكام أو تؤثر سلبا على مستوى التحكيم.

حظر الحكام من وسائل التواصل الاجتماعي

أضاف المصدر، أن نفس السياسة في التعامل مع الإعلام ستنطبق أيضا على جميع الحكام في جميع الدرجات، حيث يحظر عليهم جميعا الظهور في الإعلام إلا من خلال إذن مكتوب من رئيس لجنة الحكام شخصيا، إلى جانب عدم نشر أي محتوى يتعلق بمنظومة التحكيم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.