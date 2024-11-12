الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثانية من الحرب على لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت صحيفة «معاريف» العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان.

 

أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليمات إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفًا القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى  إلى استشهاد 5 أشخاص وجرح العشرات.

 

سلسلة غارات تستهدف لبنان

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات شبعا وتبنين وكفر جوز- النبطية ورومين.

كما نفذ غارات عنيفة على بلدة تول قضاء النبطية استهدفت عدد من المباني ودمرتها، وأدت إلى سقوط شهيد وجريح.

واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في ضواحي مدينة صور، أدى إلى سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى.

 

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