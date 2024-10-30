واشنطن بوست: إدارة بايدن تلقت 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية بغزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير اليوم الأربعاء، أن مصادر أكدت أن إدارة بايدن تلقت 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية أضرت بالمدنيين في غزة.

إسرائيل تستخدم أسلحة أمريكية في غزة

وجاء في تقرير واشنطن بوست أن بعض الحالات المقدمة للخارجية قد تشكل انتهاكات للقانونيين الأمريكي والدولي.

وقالت الصحيفة: “التقارير قدمتها جهات حكومية أمريكية ومنظمات إغاثة دولية وتقارير إعلامية وشهود عيان”.

وأضافت: "نتابع الحوادث المحالة للخارجية بشأن غزة ونستوضح من الحكومة الإسرائيلية عنها ومحبطون من توجه الخارجية للاعتماد على إسرائيل بشأن الاتهامات الموجهة إليها".