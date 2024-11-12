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رياضة

محمود ناجي وحسام عزب يحكمان في كأس أمم إفريقيا للمحليين

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود ناجي، فيتو

أمم إفريقيا للمحليين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، قائمة الحكام الذين يشاركون في كأس أمم إفريقيا 2024 للمحليين "الشان".

وضمت القائمة عددا من الحكام الواعدين منهم 25 حكم ساحة و22 حكما مساعدا و13 حكم فيديو مساعدين (VAR)

وضمت القائمة الإفريقية حكمين مصريين هما الثنائى المصري محمود ناجي حكما للساحة وحسام عزب حجاج حكما لتقنية الفيديو.

خضوع حكام الفار لاختبارات قبل إعلان القائمة

وجاء اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لقائمة حكام الفيديو بعد اجتيازهم الاختبارات التي أجريت لهم في معسكر الكاف الشهر الماضي.

وقرر الاتحاد الإفريقي إخضاع الحكام المشاركين في أمم إفريقيا للمحليين لسلسلة من الاختبارات الصارمة، والتي تجرى في الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر 2024، وبناء على هذه الاختبارات سيتم تقييم قدراتهم الفنية والتقنية في تقنية الفيديو لضمان تلبية متطلبات الكاف العالية.

محمود ناجي مرشح لإدارة مباريات الشان

ويعد محمود ناجي من أصغر الحكام الدوليين في مصر وظهر بصورة ممتازة خلال الفترة الماضية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ولن تكون هذه هى المشاركة الأولى لناجي في البطولات الأفريقية، حيث يعتمد عليه الكاف كونه من أفضل وأبرز الحكام الواعدين في افريقيا.

حسام عزب حكم دولي في تقنية الفيديو

أما حسام عزب حجاج فهو حكم دولي في تقنية الفيديو، وتعتبر مشاركته في أمم إفريقيا للمحليين الأولى له في حدث كروي إفريقي كبير، وأول بطولة إفريقية في مشواره بعد تقلده الشارة الدولية وهو يتمتع بخبرة عالية في تقنية الفيديو في مشواره في الدوري الممتاز، وتعتمد عليه لجنة الحكام الرئيسية في مصر وينتظره مستقبل كبير وواعد في المرحلة المقبلة، كما أن حسام عزب من أصغر الحكام الذين وقع عليهم الاختيار في بطولة الشان الافريقي للمحليين.

موعد بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتحتضن كينيا، أوغندا وتنزانيا نهائيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2024، في الفترة المُمتدة من 1 إلى 28 فبراير 2025.

 

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