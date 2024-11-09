السبت 09 نوفمبر 2024
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رياضة

الكاف يختار ناجي وعبد الفتاح وطلب لتصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما بالمغرب

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود ناجي، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اختيار ثلاثي التحكيم المصري بقيادة محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كلا من هاني عبدالفتاح وأحمد توفيق طلب كمساعدين ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت ١٧ عاما بالمغرب.

موعد تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة

ستُجرى تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، توتال إنيرجيز، الخاصة بمنطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم "أوناف"، في الفترة الممتدة ما بين 11 و23 نوفمبر 2024، وستحتضنها مدينة، الدار البيضاء، بالمغرب.

ثلاثي التحكيم المصري في دورة شمال افريقيا تحت 17 سنة، فيتو
ثلاثي التحكيم المصري في دورة شمال افريقيا تحت 17 سنة، فيتو

نظام دورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة

ستُقام بطولة منطقة اتحاد شمال إفريقيا تحت 17 سنة، على شكل بطولة مصغرة، تتضمن 5 جولات، أين ستشهد كل جولة إعفاء إحدى المنتخبات من اللعب، وفي الأخير سيتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، توتال إنيرجيز.

اختيار الثلاثي المصري جاء بناءا علي ثقه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في الثلاثي المصري الذي يقدمون مردود طيب في جميع البطولات الأفريقية.

التحكيم المصري يقدم ادءا لافتا ونموذجا مشرفا في كل المحافل بعد الثقه والدعم الكبير الذي يقدمه الكاف والفيفا للحكام المصريين والاهتمام الكبير واللا محدود.

محمود ناجي وهاني عبدالفتاح واحمد توفيق طلب من الحكام ذو الخبرة والكفاءة العالية ويعتبرون من حكام النخبة الأفريقية المتميزين الذي يعتمد عليهم الكاف.

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لجنة الحكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف محمود ناجي التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الإفريقية تحت ١٧ عام بالمغرب

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