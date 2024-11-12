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حوادث

القبض على تاجر مخدرات بتهمة غسل 150 مليون جنيه فى المنوفية

غسل الاموال، فيتو
غسل الاموال، فيتو

ألقت أجهزة وزارة الداخلية،القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارته فى المواد المخدرة بمحافظة المنوفية.

 

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 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 

وقدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على تاجر مخدرات المواد المخدرة

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