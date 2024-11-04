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حوادث

الممنوعون من التقديم في حج القرعة لعام 2025

الممنوعين من التقديم
الممنوعين من التقديم فى حج القرعة لعام 2025

تواصل وزارة الداخلية، فى استقبال طلبات راغبى التقديم فى حج القرعة لعام 2025  وفقا للضوابط المحددة.

ويستمر تقديم الطلبات حتى 16 نوفمبر الجارى للراغبين من المواطنين بمختلف المراكز والأقسام الشرطية.

وحددت وزارة الداخلية، بعض الفئات ممنوعون من التقديم فى حج القرعة 2025.

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الأطفال دون سن 12 عامًا وذلك لضمان عدم تعريض الأطفال الصغار لمشاق السفر ومناسك الحج.

 مرضى الفشل الكلوي والتليف الرئوي هؤلاء المرضى يحتاجون إلى عناية طبية خاصة يصعب توفيرها خلال فترة الحج.

 أصحاب الأمراض المعدية النشطة لتجنب انتشار العدوى بين الحجاج.

الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة المرضية حيث قد يواجه هؤلاء الحجاج صعوبة في أداء المناسك بسبب حالتهم الصحية.

 مرضى القلب المتقدمون ومرضى التليف الكبدي والحوامل بسبب المخاطر الصحية الكبيرة التي قد يتعرضون لها.

 الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية الشديدة، وألزهايمر، ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي.

إزاى اسجل فى حج القرعة 2025

وحددت وزارة الداخلية، 3 طرق للتقديم فى حج القرعة 2025:

1- تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًّا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

 2- من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 

3- عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب - وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.

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