حريق في عقار سكني بالسيدة زينب

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، لمحاولة إخماد حريق هائل نشب في عقار سكني بمنطقة السيدة زينب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وجار محاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.