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حوادث

محامي طبيبة كفر الدوار يكشف مفاجأة بشأن موكلته وأقوالها أمام النيابة (فيديو)

طبيبة كفر الدوار
طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، فيتو

طبيبة كفر الدوار، قال هيثم عبد العزيز محامي طبيبة النساء بكفر الدوار: إن النيابة العامة وجهت لموكلته 3 اتهامات: التعدى على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع بهدف الإخلال بالنظام والإضرار بالسلم، والتهمة الثانية نشر بسوء قصد أخبار كاذبة لتكدير السلم والأمن العام، والثالثة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

التهم المنسوبة لطبيبة النساء وسام شعيب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إنه سيتم تقديم موكلته للمحاكمة، عندما تعتبر النيابة إن التهم المنسوبة لها بمثابة جريمة، خاصة أنه لا توجد أي بلاغات من المرضى ضد الطبيبة بشأن إفشاء أسرار المرضى.

 

أقوال الطبيبة وسام شعيب

ولفت إلى أن طبيبة النساء وسام شعيب أكدت في أقوالها أمام النيابة العامة بأنه لم يكن هناك سوء نية في الفيديو المنشور ولكنها قصدت إسداء النصح للأمهات في التعامل مع بناتهن وأبنائهن وفقا لم تراه في حالات تتعامل معها بالمستشفى العام أو المستشفيات الخاصة التي تعملها بها.

أبرز التهم التي تواجه وسام شعيب طبيبة كفر الدوار

محامي طبيبة كفر الدوار لـ "فيتو": ننتظر قرار النيابة والفيديو كان للنصح والتوعية والإرشاد

 

هل قدمت بلاغات ضد وسام شعيب؟

وأكد: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بلاغات قدمت من الأهالي ضد الدكتورة وسام شعيب، وما قدم مذكرة رصد من مديرية أمن البحيرة، موضحًا أنه لا توجد أي بلاغات بشأن إفشاء أسرار المرضى.

وتابع: حتى الآن لم يصدر أي قرار من النيابة العامة ضد موكلتي، وسننتظر إخلاء سبيلها بضمان الكفالة أو وظيفتها، أوقرار بحبسها 4 أيام.

 

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