أبرز التهم التي تواجه وسام شعيب طبيبة كفر الدوار

تواصل النيابة العامة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة التحقيق، مع الدكتورة "وسام شعيب" طبيبة النساء والولادة، فيما منسوب إليها من إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار فيديو لها، عبر حسابها الشخصي، تجاوز ٥ ملايين مشاهدة بالحديث عن سيدات تم استقبالهن بحمل غير شرعي في مستشفى حكومي.

ووجهت نيابة مركز كفر الدوار، طبيبة أمراض النساء والتوليد صاحبة الفيديو الشهير، وفقًا لبيان أصدره محامي الطبيبة المتهمة، والذي قال: إن الاتهامات الموجهة إلى موكلته تشمل: تكدير الأمن والسلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تثير جموع الشعب، واستخدام ألفاظ مسيئة.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قامت بإلقاء القبض على الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت التقابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

حامل في الشهر الثامن ويريد أهلها سقوط الحمل

جدير بالذكر أن رواد السوشيال ميديا فوجئوا بظهور طبيبة نساء وولادة في فيديو للحديث عن استقبالها طفلة يظهر شكلها أنها صغيرة السن وحامل في الشهر الثامن، ويريد أهلها التخلص من الحمل، ورفضت الطبيبة فعل ذلك كما تناول فيديو وجود امرأة أنجبت طفلا سفاحا، ثم اتفقت مع شاب على أن يتم نسب الطفل إليه.

وقد قررت النقابة العامة للأطباء إحالة الطبيبة إلى التحقيق؛ بسبب إفشاء أسرار مرضاها، وإبلاغ النيابة الإدارية بشأن الواقعة.

إلا أن وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، دافعت عن انتشار الفيديو الذي بثته عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث تحدثت فيه عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية (سفاح)، قائلة: “الفيديو كان بغرض توعية البنات من الحالات التي تحدث يوميًا وأقابلها أثناء عملي”.

وأوضحت شعيب، في مداخلة تليفزيونية مساء الإثنين: “غرضي من الفيديو التوعية، وليس الريتش، ولم أذكر أسماء شخصيات، ولم أذكر إلا وقائع”.