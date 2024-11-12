محامي طبيبة كفر الدوار لـ "فيتو": ننتظر قرار النيابة والفيديو كان للنصح والتوعية والإرشاد

أكد هيثم عبد العزيز، محامي المتهمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل بالسوشيال ميديا، أنه تم انتهاء إجراءات التحقيقات في النيابة العامة بمركز كفر الدوار.

وقال المحامي هيثم عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن المتهمة حاليا في انتظار صدور قرار النيابة العامة، بعد عرضها صباح اليوم على وكيل النائب العام، وإجراء التحقيق معها، عقب صدور قرار بإلقاء القبض عليها أمس.

المحامي: الطبيبة لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو

وأشار المحامي إلى أن طبيبة النساء والولادة تلقت معاملة حسنة داخل مركز الشرطة، مؤكدًا أنه سيدافع عنها؛ حيث إنها لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو، ولم تذكر اسم أحد من المرضى ولم تنشر صورًا لهم.

هدفها كان النصح والتوعية

وأضاف المحامي هيثم عبد العزيز أن الطبيبة قد يكون خانها التعبير في بعض الألفاظ، ولكننا جميعا نختلف في التعبير عن آرائنا، وأن هدفها ما كان إلا للنصح والتوعية والإرشاد لبعض الوقائع التى نراها في الجانب العملي في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه ونقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميًّا.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

وكانت طبيبة النساء وسام شعيب، قد تصدرت الترند خلال الساعات الماضية، بعد نشرها بثًّا مباشرًا على حسابها الشخصي، تسرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

وألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت النيابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.