الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محامي طبيبة كفر الدوار لـ "فيتو": ننتظر قرار النيابة والفيديو كان للنصح والتوعية والإرشاد

طبيبة كفر الدوار
طبيبة كفر الدوار

أكد هيثم عبد العزيز، محامي المتهمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل بالسوشيال ميديا، أنه تم انتهاء إجراءات التحقيقات في النيابة العامة بمركز كفر الدوار.

وقال المحامي هيثم عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن المتهمة حاليا في انتظار صدور قرار النيابة العامة، بعد عرضها صباح اليوم على وكيل النائب العام، وإجراء التحقيق معها، عقب صدور قرار بإلقاء القبض عليها أمس.

المحامي: الطبيبة لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو

وأشار المحامي إلى أن طبيبة النساء والولادة تلقت معاملة حسنة داخل مركز الشرطة، مؤكدًا أنه سيدافع عنها؛ حيث إنها لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو، ولم تذكر اسم أحد من المرضى ولم تنشر صورًا لهم.

هدفها كان النصح والتوعية

وأضاف المحامي هيثم عبد العزيز أن الطبيبة قد يكون خانها التعبير في بعض الألفاظ، ولكننا جميعا نختلف في التعبير عن آرائنا، وأن هدفها ما كان إلا للنصح والتوعية والإرشاد لبعض الوقائع التى نراها في الجانب العملي في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه ونقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميًّا.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

وكانت طبيبة النساء وسام شعيب، قد تصدرت الترند خلال الساعات الماضية، بعد نشرها بثًّا مباشرًا على حسابها الشخصي، تسرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

وألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت النيابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كفر الدوار الدكتورة وسام شعيب محامي المتهمة الفيديو المثير للجدل السوشيال ميديا النيابة العامة

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ملاكي بنقل ثقيل على صحراوي الأقصر

كارثة خطيرة تربك إثيوبيا، خبيرة ترسيم حدود تكشف: انفصال ضخم عند الصدع وانفجار وشيك يقسمها

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار

منوعات

المزيد

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads