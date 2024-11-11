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ثقافة وفنون

عرض "شخوص عالمنا التحتي" في بيت السناري

فيلم شخوص عالمنا
فيلم شخوص عالمنا التحتي، فيتو

أعلن بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، عن عرض فيلم “شخوص عالمنا التحتي” للمخرج هيثم شريف مجانًا للجمهور، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

فيلم شخوص عالمنا التحتي

تدور أحداث فيلم “شخوص عالمنا التحتي” عن أيمن فرغلي، الفنان والصنايعي الذي أطلق عليه أهل منطقته لقب "مونه العفريت"، ليغير حادث مجرى حياته إلى الأبد، وتتحوّل معها نظرة الجميع إليه، يعد العمل رحلة فنية ملهمة تجمع بين الفن التشكيلي، الرقص المعاصر، والدراما في فيلم يناقش أعماق النفس البشرية.

المخرج هيثم شريف

هيثم شريف،  فنان بصري معاصر، حاصل على عدة شهادات مرموقة في صناعة السينما، ويعمل كمخرج أفلام تسجيلية في المركز القومي للسينما.

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