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اقتصاد

خبيرة: البورصات الخليجية تكتسي باللون الأخضر خلال تعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال اللون الأخضر غلب على أداء مؤشرات أسواق الخليج في جلسة الإثنين، إذ مالت معظم المؤشرات للتواجد في المنطقه الخضراء.


ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14%وهي تقدر بـ 17 نقطة ليصل إلى 12119 نقطة 
بقيم تداول جاوزت إلى 8 مليارات ريال.


وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.38% وهي تقدر ب 27 نقطة ليصل إلى 6575 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.

 

بورصة الإمارات 

وامتدت الارتفاعات للأسواق الإماراتية حيث تواجد مؤشر سوق دبي في المنطقة الخضراء بنسبة 0.21% وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل إلى 4649 نقطة  في حين تذبذب أداء مؤشر سوق أبوظبي حيث استهلّ الجلسة في المنطقة الخضراء ثم انخفض هامشيًّا بنسبة 0.2% وهي أقل من نقطة ليصل إلى 9449 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز ال 3 مليارات درهم.

 

والأسواق في انتظار استكمال رحلة خفض أسعار الفائدة اقتفاءً لقرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة  كما أن الشركات المقيدة في الأسواق تنشر نتائج أعمالها الربع سنوية تباعًا
مما يغير في سلوك بعض الأسهم عن أداء مؤشراتها.

 

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