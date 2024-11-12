بعد تداول الفيديو، القبض على عاطل يذبح كلبا ضالا بالسويس
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات البلاغ المقدم من سيدتين بقيام أحد الأشخاص بذبح أحد الكلاب الضالة وضبط مرتكب الواقعة.
وتلقى قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس بلاغا من (سيدتين) بأن إحدهما رصدت مقطع فيديو يتضمن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بذبح أحد الكلاب الضالة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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