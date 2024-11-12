مدير تعليم الجيزة: هدفنا الأول مصلحة أبنائنا الطلاب

اجتمع سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، بمجلس آباء وأمناء المديرية في لقائه الأول بالمجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

مجلس آباء وأمناء بالجيزة

بداية رحب وكيل الوزارة الحضور كما هنأ المجلس بقيادة المستشار بدوى علام رئيس المجلس وكيل الوزارة بتوليه حقيبة تعليم الجيزة متمنين له السداد والتوفيق.

بدأ الاجتماع بقراءة محضر اجتماع المجلس السابق وقام أعضاء المجلس بعرض إنجازاتهم داخل إداراتهم التعليمية.

كما تم عرض المشاكل الواردة من الإدارات التعليمية أمام وتم مناقشتها ووضع الحلول لها.



ووعد وكيل الوزارة بتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية التعليمية داخل جميع الإدارات وصرح بأن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ستبذل قصارى جهدها للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مدارس تعليم الجيزة.



وأشاد بالدور المحوري والهام لمجالس الآباء داخل المدارس والإدارات لانضباط العملية التعليمية.