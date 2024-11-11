وكيل تعليم الجيزة تختار نخبة من المعلمين لمتابعة المدارس اليابانية (صور)

عقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا هامًا مع مسؤولي برنامج توكاتسو بالمحافظة، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وسعيد عطية وكيل الوزارة.

وهدف الاجتماع إلى اختيار مجموعة جديدة من المعلمين المتميزين للعمل كمتابعين في المدارس المصرية اليابانية، وذلك بعد اجتيازهم لجنة تقييم مشكلة خصيصًا لهذا الغرض.

ضمت اللجنة كلًا من سمية الخطيب، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وغادة محمود مدير التعليم الابتدائي، والدكتورة شيماء أبو غزالة، والدكتورة دنيا عادل.

وقد شهد الاجتماع تقديم عدد كبير من المعلمين بالمرحلة الابتدائية طلبات للمشاركة في هذه المسابقة، مما يؤكد حرصهم على تطوير قدراتهم المهنية والمساهمة في تطوير العملية التعليمية.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان اختيار أفضل الكفاءات لتولي مهام متابعة المدارس المصرية اليابانية، والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم الحديث. كما تسعى المديرية إلى تعزيز التعاون مع الجانب الياباني وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية في المدارس المصرية.