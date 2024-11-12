الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية على بلدتي البازورية والرمادية جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

شن جيش الاحتلال غارات إسرائيلية على محيط بلدتي البازورية والرمادية في جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليمات إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفًا القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى  إلى استشهاد 5 أشخاص وجرح العشرات.

غارات عديدة تستهدف لبنان

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات شبعا وتبنين وكفرجوز- النبطية ورومين.

كما نفذ غارات عنيفة على بلدة تول قضاء النبطية استهدفت عدد من المباني ودمرتها، وأدت إلى سقوط شهيد وجريح.


واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيًّا في ضواحي مدينة صور، أدى إلى سقوط 3 شهيد وعدد من الجرحى.

وفي السياق ذاته استشهد شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على بلدة صريفا، كما تم شن غارة على بلدة المروانية، وغارتان على محيط بلدتي جبال البطم وزبقين.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى في غارة على منزل في بلدة دبعال جنوب لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الطيران الحربي الاسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بيروت جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان

تفعيل الإنذارات في الجليلين الغربي والأعلى بعد رصد أهداف جوية عبرت من لبنان

28 شهيدًا وجريحًا في غارة إسرائيلية على منزل شمالي لبنان

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

انخفاض الطماطم وارتفاع البصل، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تربطه صلة نسب مع ترامب.. من هو مسعد بولس حلقة الوصل في التسوية بين حزب الله وإسرائيل (فيديوجراف)

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

منوعات

المزيد

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads