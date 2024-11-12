غارات إسرائيلية على بلدتي البازورية والرمادية جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال غارات إسرائيلية على محيط بلدتي البازورية والرمادية في جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليمات إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفًا القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وجرح العشرات.

غارات عديدة تستهدف لبنان

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات شبعا وتبنين وكفرجوز- النبطية ورومين.

كما نفذ غارات عنيفة على بلدة تول قضاء النبطية استهدفت عدد من المباني ودمرتها، وأدت إلى سقوط شهيد وجريح.



واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيًّا في ضواحي مدينة صور، أدى إلى سقوط 3 شهيد وعدد من الجرحى.

وفي السياق ذاته استشهد شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على بلدة صريفا، كما تم شن غارة على بلدة المروانية، وغارتان على محيط بلدتي جبال البطم وزبقين.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى في غارة على منزل في بلدة دبعال جنوب لبنان.