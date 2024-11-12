الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية تضبط 61 توك توك مخالف فى المنتزه

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، عدة حملات أمنية إستهدفت مركبات "التوك توك" المخالفة بدائرة قسمى شرطة أول وثان المنتزة.

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و أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة،  عن ضبط 61 مركبة "توك توك" مخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تواصل أجهزة الأمن،  الحملات لضبط كل ما هو مخالف وخارج عن القانون.

 

تحرير 1297 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

 

وفى سياق آخر،حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1297 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

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مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية قسمى شرطة أول وثان المنتزة

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