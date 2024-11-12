من البراءة للحبس.. 10 محطات في قضية اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد الأمن.. مذكرة النيابة تقلب موازين القضية.. والمحكمة تقضي بحبس لاعب الأهلي 6 أشهر

مرت قضية اتهام إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالتعدي على فرد أمن داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد، بأكثر من محطة قضائية، بعدما قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالبراءة ثم الحبس 6 أشهر.

وفيما يلي نستعرض محطات المحاكمة.

المحطة الأولى.. بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 20 من يونيو الماضي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور وأفراد أمن المول، ادعاء معاكسة أحدهم لزوجته.

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المحطة الثانية.. اشتباك بالأيدي وإلقاء عاشور فرد الأمن أرضا

وفقًا للتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، فإن زوجة إمام عاشور كانت متواجدة داخل المول لحضور فيلم في السينما، قبل أن تدعي أن أحد أفراد الأمن عاكسها، وحضر بعدها زوجها اللاعب واشتبك معه، ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور وأفراد الأمن الإداري بالمول.

المشهد الثالث.. اتهام أمام عاشور باقتحام المول والتعدي على أفراده

واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة في 22 من يونيو الماضي، وهم مدير أمن المول و4 أفراد أمن، قالوا: إن زوجة إمام عاشور دخلت المول وخرجت ولم تشكُ أنها تعرضت لأي مضايقات أو معاكسة أو تحرش داخل القاعة، ولم تبلغ أيًّا منهم سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة.

وأضافوا، أن زوجة لاعب الأهلي غادرت المول عقب انتهاء فيلم كانت تشاهده، حتى عاد زوجها اللاعب وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته، وفق روايتهم.

وأضاف مشرف الأمن والأفراد أمام جهات التحقيق، أنه أثناء تواجدهم في محل عملهم وتحديدا الساعة السابعة صباحا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصًا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب وواصل سيره إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن (عبد الله) الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.

المشهد الرابع.. لحظة اعتداء إمام عاشور وأصدقائه على فرد الأمن

واتهم فرد الأمن، إمام عاشور ومجموعة من أصدقائه بالتعدي عليه بالسب والضرب، ما تسبب في إصابات بقدمه اليمنى، حسب زعمه.

وقال فرد الأمن، إنه "يمتلك دليلا (فلاشة) عليها مقطع فيديو يوثق لحظات الاعتداء عليه من إمام عاشور وأصدقائه، ولم أترك حقي، وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

المشهد الخامس.. إمام عاشور في النيابة وإخلاء سبيله بكفالة

واستدعت النيابة إمام عاشور، في 7 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقواله في واقعة تعديه على فرد الأمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

وقررت النيابة إخلاء سبيله إمام عاشور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامه بالتعدي على فرد الأمن، حتى اليوم، الذي أمرت فيه بإحالته إلى المحاكمة، وتحديد 5 أكتوبر موعدًا لبدء محاكمته.

المشهد السادس.. إحالة إمام عاشور للمحاكمة الجنائية

وخلال التحقيقات واجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي، في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام ع. م.، أنه في 19 /6/ 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله م. ص.، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

المشهد السابع: مرافعة محامي لاعب الكرة ودفاع الضحية

وخلال جلسة المحاكمة ترافع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن إمام عاشور قائلا: "إن واقعة الاعتداء لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، والمجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعرقل، والتقرير الطبي للقضية أشار إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق، وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، ووقع مغشى عليه دون أن يلمسه إمام عاشور".

وتابع عثمان، أن “فرد الأمن قال في لقاء تلفزيوني أنه حضر بصفته محامي لقسم الشرطة، بعد تحريض من إدارة المول وحرر محضرًا استباقيًّا، خوفًا من تحرير اللاعب محضرا بواقعة التحرش بزوجته، مفيدا أنهم رفضوا الخضوع للابتزاز”.

مرافعة دفاع إمام عاشور بتهمة الاعتداء على فرد أمن

وخلال المرافعة، قال عثمان إن “إدارة المول تعمدت إخفاء واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي أمام عاشور للتحرش اللفظي، للحفاظ على سمعة المول، وتجنب الاتهام بأنه غير قادر على تأمين زواره”.

وأفاد خلال المرافعة بأن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته إلى التحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.

وقدم دفاع لاعب الأهلي إمام عاشور لهيئة محكمة جنح الشيخ زايد 5 حافظات، وكشف أنها تحتوي علي مقاطع فيديوهات بها أدلة تثبت براءة اللاعب من واقعة الاعتداء على فرد أمن بمول في الشيخ زايد.

وتقدم الدفاع، بمجموعة من مقاطع الفيديو التي ترصد دخول زوجة لاعب الكرة وشقيقها، وتكشف لحظة تعرضها للمعاكسة من قبل مجموعة من أفراد الأمن وتشاجر شقيقها البالغ من العمر 18 عامًا معهم.

المشهد الثامن: براءة إمام عاشور من التهم المنسوبة إليه

وشهدت القضية تطورا جديدا، عندما قضت محكمة جنح الشيخ زايد ببراءة لاعب الكرة من التهمة المنسوبة إليه، وقالت في حيثيات حكمها إنه بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.

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المشهد التاسع: استئناف النيابة على حكم البراءة

ثم قدمت النيابة استئنافا على حكم البراءة، وقالت في مذكرة النيابة أنه "باستقراء أوراق الدعوى ومطالعة التحقيقات التي جرت فيها نجد أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني، بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.

وأضافت النيابة: أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

المشهد العاشر: حبس إمام عاشور 6 أشهر

وتم تحديد جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة، وقضت المحكمة بحبس إمام عاشور 6 أشهر في التهم الموجهة إليه.