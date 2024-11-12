قبل نظر استئناف النيابة.. لماذا برأت المحكمة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن.. والحيثيات: للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم الثلاثاء، استئناف النيابة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في تهمة التعدي على فرد أمن مول شهير بادعاء تعرض زوجته للتحرش.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، وكان للمحكمة أسبابها المنطقية التي كشفت عنها في الحيثيات للحصول على البراءة.

قالت محكمة جنح اكتوبر في حيثيات حكمها أنه بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في حصة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم،

وتابعت المحكمة في حيثيات حكم البراءة: آية ذلك ما شهد به المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح، بتحقيقات النيابة وما قرره بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات، حيث أقر بمحضر الاستدلالات قيام المتهم بالتعدي عليه بالسب والشتم ودفعه، مما تسبب في سقوطه أرضا، وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيقات النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين برفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسرى وعدد ضربتين في الساق اليمنى، وكان عدد الضربات التي تلقاها 5 ضربات.

وأضافت المحكمة: «نه خلاف ما قرره شهود الإثبات من قيام المتهم بدفع المجني عليه وإسقاطه أرضا وقيام شخصين برفقة المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب محدثين إصابته في الصدر من ناحية اليسار والثانية في الساق اليمنى، فما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه وأقوال الشهود يؤكد أن مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق.

واختتمت المحكمة في أسباب براءة لاعب الأهلي، بقولها: «فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمنى ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى، كما أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات وحيث إن المحكمة على نحو ما سلف فقد بات من المستقر في وجدانها أن المتهم لم يرتكب هذا الجرم، وأنا بشأن ما ورد بالتحريات وأقوال مجريها فإنها لا تعدو أن تكون رأيا لمجريها والمحكمة لا تطمئن إليها أيضا، وإذ كان ذلك وكانت الدعوى على السياق المتقدم لا يوجد فيها دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه الأمر الذي يتعين معه وعملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.