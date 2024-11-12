ترامب يختار كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مصدرين، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختار حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، لتولي حقيبة الأمن الداخلي في الإدارة الأمريكية الجديدة، بحسب "رويترز".

أول امرأة تشغل منصب محافظ ولاية داكوتا الجنوبية

كريستي سياسية أمريكية من الحزب الجمهوري ولدت 30 نوفمبر 1971، في ووترتاون بداكوتا الجنوبية.

وتشغل حاليًا منصب محافظ ولاية داكوتا الجنوبية منذ سنة 2019، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وهي عضوة سابقة في مجلس النواب الأمريكي من سنة 2011 إلى 2012.

وعيّن ترامب الدبلوماسي المحارب، مايك والتز، المعروف بعدائه للصين، مستشارًا للأمن القومي.

ووالتز هو ضابط من القوات الخاصة الأمريكية، ومستشار سياسي سابق للبيت الأبيض والبنتاجون، وهو أول جندي من القوات الخاصة الأمريكية يُنتخب لعضوية الكونجرس.

حماية الحدود والهجرة

وتتحمل وزارة الأمن الداخلي مسؤولية كل شيء، بدءًا من حماية الحدود والهجرة وحتى الاستجابة للكوارث والخدمة السرية الأمريكية.

اختار ترامب توم هومان ليكون "قيصر الحدود" القادم لإدارته.

وقال هومان إنه سيعطي الأولوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكلون تهديدًا للسلامة العامة والأمن القومي.