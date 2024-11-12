هل ينحاز ترامب للمخطط الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة؟ خبير استراتيجي يجيب

قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: إن موقف نتنياهو وحكومته المتطرفة من السعي لفرض الهيمنة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، مستمر، ولم يتوقف، وظهر هذا بوضوح من خلال "البجاحة" الإسرائيلية، كما صرح وزير المالية بحكومة نتنياهو أمس وأول أمس، بأنه “حان الوقت في حقبة ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.. و2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية”.

المخطط الإسرائيلي لا علاقة له بترامب

وأكد د. يوسف، في تصريح لـ “فيتو”، أن هذا الموقف لا علاقة له بـترامب، رغم أنه كان يحدوهم الأمل فى فترة ولاية ترامب الثانية بالانحياز لإسرائيل خاصة أنه اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، كما اعترف بضم الجولان، وبالتالي، فإن خطط إسرائيل مستمرة، وهذا يتوقف على عاملين هامين؛ الأول هو صمود المقاومة وهذا سيصعب من تنفيذ المخطط، والثاني هو ترامب وسياساته، وهنا يثار جدل شديد بين فريقين.. أحدهما يرى أن ترامب سيكرر سياساته في فترة رئاسته الأولى بالانحياز لإسرائيل.

جدل مستمر بشأن موقف نتنياهو من المخطط الإسرائيلى

وواصل حديثه، قائلا: والرأي الثاني هو عكس ذلك، لأن ترامب قال: سأعمل على وقف الحروب في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط قبل بداية فترتي الرئاسية الثانية، وهناك من يقول إن الأمريكان العرب لعبوا دورا في حسم الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب، بل إن صهره لبناني، وهذه أمور يجب وضعها في الحسبان أيضا، وبالتالى فإن الجدل مستمر بين الفريقين.

الانحياز لإسرائيل صفة عامة لكل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع الدكتور أحمد يوسف: هناك حقيقة يجب الاعتراف بها، وهي أن الانحياز لإسرائيل صفة عامة لكل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، لكن السؤال حول مدى هذا الانحياز الآن وحجمه، وبالتالي فاتحاد العرب سيكون له تأثير، لكن لو كرر ترامب سياساته السابقة يجب أن نتذكر فشل هذه السياسة فيما يتعلق بصفقة القرن، وبالتالي إذا حاول فرض رأيه خلال فترة رئاسته الثانية سيفشل أيضا.





وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية





كان وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، قد قال إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: "حان الوقت في حقبة ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.. و2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية".



حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

كذلك شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين ومواجهات مع الفلسطينيين.

وفيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، ولا سيما ضد المزارعين خلال قطفهم الزيتون.

